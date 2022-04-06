Продолжается строительство участка дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала

В рамках проекта реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самой короткой дорогой, соединяющей столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами, продолжаются строительные работы на первом 14-километровом участке.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Именно этот участок дороги, подвергающийся оползням, считается самым сложным с геологической и гидрогеологической точек зрения.

Для долговечности и прочности дороги, предотвращения оползней на четырех участках здесь ведется строительство подпорных стен общей протяженностью 2,6 километра, дренажных систем и выполняются другие инженерные работы. Сооружения возводятся с учетом сейсмичности в 9 баллов.

За счет нового моста и тоннеля дорога на участке до Агсучая сократится на 1,1 километра, а на участке после Агсучая - на 1,4 километра.

В настоящее время на первых семи километрах ведутся земляные работы, строительство дорожного полотна. Также строятся инженерные сооружения, круглые и прямоугольные водостоки общей протяженностью более 180 метров.

На территории также ведутся работы по укреплению склонов для защиты от эрозии. На 1-3 км дороги проводятся работы по укреплению сваями и установке бетонных ригелей.

На 4-5 км проектируемой дороги на пересечении с долиной реки строится большой подвесной мост длиной 1135 метров и высотой 76,5 м. В настоящее время ведется строительство опор моста.

Предусматривается, что после моста через Агсучай дорога пройдет через горный тоннель длиной 865 метров. На указанном участке завершаются бурение входного и выходного порталов тоннеля, а также работы по креплению свай.

Кроме того, в рамках проекта продолжается строительство дренажной системы общей протяженностью более 4 км и создаются кюветы.

Отметим, что реконструкция этой дороги, ведущей в важные туристические регионы республики и проложенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, спроектирована в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

В результате реконструкции дорога Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км и составит 76,8 км. Существующая 2-полосная дорога будет расширена и будет состоять из 4 полос.

Основные цели проекта включают в себя:

- улучшение интенсивности движения и грузоподъемности дороги;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий, времени в пути и транспортных расходов;

- ускорение экономического роста и стимулирование развития торговых отношений с соседними странами;

- обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и местного населения;

- расширение потенциальных возможностей региона, территорий, по которым пролегает автомобильная дорога;

- развитие туризма в регионе.