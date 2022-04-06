Продолжается строительство участка дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала - ФОТО - ВИДЕО
В рамках проекта реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самой короткой дорогой, соединяющей столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами, продолжаются строительные работы на первом 14-километровом участке.
Об этом Day.Az сообщили в среду в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Именно этот участок дороги, подвергающийся оползням, считается самым сложным с геологической и гидрогеологической точек зрения.
Для долговечности и прочности дороги, предотвращения оползней на четырех участках здесь ведется строительство подпорных стен общей протяженностью 2,6 километра, дренажных систем и выполняются другие инженерные работы. Сооружения возводятся с учетом сейсмичности в 9 баллов.
За счет нового моста и тоннеля дорога на участке до Агсучая сократится на 1,1 километра, а на участке после Агсучая - на 1,4 километра.
В настоящее время на первых семи километрах ведутся земляные работы, строительство дорожного полотна. Также строятся инженерные сооружения, круглые и прямоугольные водостоки общей протяженностью более 180 метров.
На территории также ведутся работы по укреплению склонов для защиты от эрозии. На 1-3 км дороги проводятся работы по укреплению сваями и установке бетонных ригелей.
На 4-5 км проектируемой дороги на пересечении с долиной реки строится большой подвесной мост длиной 1135 метров и высотой 76,5 м. В настоящее время ведется строительство опор моста.
Предусматривается, что после моста через Агсучай дорога пройдет через горный тоннель длиной 865 метров. На указанном участке завершаются бурение входного и выходного порталов тоннеля, а также работы по креплению свай.
Кроме того, в рамках проекта продолжается строительство дренажной системы общей протяженностью более 4 км и создаются кюветы.
Отметим, что реконструкция этой дороги, ведущей в важные туристические регионы республики и проложенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, спроектирована в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.
В результате реконструкции дорога Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км и составит 76,8 км. Существующая 2-полосная дорога будет расширена и будет состоять из 4 полос.
Основные цели проекта включают в себя:
- улучшение интенсивности движения и грузоподъемности дороги;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий, времени в пути и транспортных расходов;
- ускорение экономического роста и стимулирование развития торговых отношений с соседними странами;
- обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и местного населения;
- расширение потенциальных возможностей региона, территорий, по которым пролегает автомобильная дорога;
- развитие туризма в регионе.
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