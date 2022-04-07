На шоссе Баку-Сумгайыт произошло ДТП

На территории Бинагадинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке шоссе Баку-Сумгайыт в направлении столицы.

Транспортное средство марки Opel на высокой скорости врезалось в попутный автомобиль марки "ВАЗ-2106". От силы удара "ВАЗ-2106" сильно деформировался. В результате аварии водитель Opel получил различные травмы.

По данному факту Главное управление Государственной дорожной полиции проводит расследование.