https://news.day.az/society/1450942.html Фото девушки, скончавшейся при взрыве в ночном клубе в Баку - ФОТО
Фото девушки, скончавшейся при взрыве в ночном клубе в Баку - ФОТО
Вчера, 6 апреля, скончалась одна из пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Сабаильском районе Баку - Фергана Эйнуллаева (1999 года рождения).
После взрыва она была помещена в реанимацию с ожогами III степени.
Представляем фото Ф.Эйнуллаевой с личной страницы в сети:
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