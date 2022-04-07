Фото девушки, скончавшейся при взрыве в ночном клубе в Баку

Вчера, 6 апреля, скончалась одна из пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Сабаильском районе Баку - Фергана Эйнуллаева (1999 года рождения).

После взрыва она была помещена в реанимацию с ожогами III степени.

Представляем фото Ф.Эйнуллаевой с личной страницы в сети: