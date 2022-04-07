https://news.day.az/society/1450967.html Пострадавшая при взрыве в Баку блогер Айсель пришла в себя - ВИДЕО
Пострадавшая при взрыве в Баку блогер Айсель пришла в себя - ВИДЕО
Распростанились новые кадры блогера Айсель Шукуровой, пострадавшей в результате взрыва в ночном клубе в Баку.
Как передает Day.Az, Рауль, отмечавший свой день рождения в клубе во время взрыва, поделился информацией и кадрами в своем аккаунте в Instagram.
На видео видно, что Айсель уже пришла в сознание и ее навестили родственники.
Отметим, что взрыв произошел 3 апреля в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района. В результате взрыва пострадали 37 человек, двое погибли, пострадали двое иностранных граждан. Также повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых помещения, задержаны трое человек.
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