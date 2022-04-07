Пострадавшая при взрыве в Баку блогер Айсель пришла в себя

Распростанились новые кадры блогера Айсель Шукуровой, пострадавшей в результате взрыва в ночном клубе в Баку.

Как передает Day.Az, Рауль, отмечавший свой день рождения в клубе во время взрыва, поделился информацией и кадрами в своем аккаунте в Instagram.

На видео видно, что Айсель уже пришла в сознание и ее навестили родственники.

Отметим, что взрыв произошел 3 апреля в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района. В результате взрыва пострадали 37 человек, двое погибли, пострадали двое иностранных граждан. Также повреждены 14 автомобилей, квартира и два нежилых помещения, задержаны трое человек.