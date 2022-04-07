В Агдаше найден труп мужчины

В Агдаше от отравления угарным газом скончался 62-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент был зафиксирован вчера вечером. Мехрали Муталибов, 1960 года рождения, скончался от отравления угарным газом.

Сообщается, что он задохнулся, купаясь в ванной своего дома.

В прокуратуре Агдашского района ведется следствие.