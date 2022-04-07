https://news.day.az/society/1450998.html В Агдаше найден труп мужчины
В Агдаше найден труп мужчины
В Агдаше от отравления угарным газом скончался 62-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент был зафиксирован вчера вечером. Мехрали Муталибов, 1960 года рождения, скончался от отравления угарным газом.
Сообщается, что он задохнулся, купаясь в ванной своего дома.
В прокуратуре Агдашского района ведется следствие.
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