В Баку строительная компания незаконно вырубила деревья
В Баку оштрафована строительная компания, незаконно вырубившая деревья.
Как передает Day.Az, в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, был выявлен факт вырубки деревьев на улице Аббаса Фатуллаева в Сураханском районе Баку.
По словам начальника службы Бахруза Мухаммедова, в ходе разбирательств было установлено, что деревья были срублены ООО Liman FFD, проводящим строительные работы на данной территории, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 3 600 манатов: "Поскольку сумма причиненного ущерба является признаком состава преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру".
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