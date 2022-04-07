Решена проблема в терминале ''BakıKart'', расположенном на выходе из станции метро "Elmlər Akademiyası".

Об этом Day.Az сообщили в ''BakıKart".

"В основном такие проблемы возникают, когда вы хотите вставить в платежный терминал негодную банкноту. Как только в устройствах ''BakıKart" возникает неисправность, наша система регистрирует неисправность и устраняет ее силами наших сотрудников", - сказали в ''BakıKart".

Следует отметить, что в течение двух дней были проблемы с зачислением денег в терминал ''BakıKart". Это вызывало длинные очереди перед терминалом в часы пик.