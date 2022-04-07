Азербайджану передано спецоборудование в рамках проекта ЕС и ВОЗ

Во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, в рамках проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19", реализуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС), Азербайджану передано специальное оборудование. Церемонию передачи оборудования организовало азербайджанское представительство ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии, прошедшей в преддверии традиционной Европейской недели иммунизации, ежегодно проводимой в конце апреля, приняли участие заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, и.о. председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, посол ЕС в Баку Петер Михалко.

Выступившие на мероприятии отметили работу, проделанную в рамках данного проекта, и основные достижения в борьбе с пандемией COVID-19.

В целях усиления системы холодовой цепи как для хранения вакцин от COVID-19, так и других препаратов, Центрам гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения передано 100 холодильников для хранения вакцин емкостью 145 литров, а TƏBIB - 200 холодильников емкостью 98 литров. Все холодильники, сертифицированные ВОЗ, оснащены стабилизатором напряжения и устройством, обеспечивающим 30-дневный контроль температуры.

Также Азербайджану переданы 122 портативных контейнера для вакцин, 102 компьютера, 79 принтеров и 79 источников бесперебойного питания.

Отметим, что для обеспечения безопасного хранения и перевозки вакцин в рамках проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19" планируется поставка в Азербайджан дополнительного оборудования и устройств. С этой целью в конце апреля азербайджанское представительство ВОЗ передаст TƏBIB 500 единиц оборудования для транспортировки вакцин.

В целях борьбы с пандемией COVID-19 в Азербайджане и усиления программ по иммунизации с июня 2021 года представительство ВОЗ при финансовой поддержке Европейского союза приступило к реализации трехлетнего проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19". Этот проект является составной частью постоянной поддержки Азербайджана ЕС и ВОЗ.