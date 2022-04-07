Стало известно, кто отец погибшей при взрыве в ночном клубе Фарганы

Стали известны некоторые подробности о Фаргане Эйнуллаевой, 1999 года рождения, которая умерла вчера от полученных травм при взрыве в ночном клубе "Location" в Баку.

Как передает Day.Az, отец Ф.Эйнуллаевой занимался бизнесом в Баку.

Фархад Эйнуллаев умер 23 июля 2015 года. После его смерти в семье возник имущественный спор, который решался в судах.

Фаргана Эйнуллаева, 1999 года рождения, является дочерью Фархада Эйнуллаева от второго брака. У нее есть сестры Нурай, Шахана и брат Эйнулла, 2002, 2006 и 2007 годов рождения соответственно. От первого брака у ее отца есть дочь по имени Аян.

После смерти Фархада Эйнуллаева его детям от второго брака были выданы свидетельства о праве на наследство на его виллу в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, автомобили Mercedes 200, Peugeot 407, Mercedes E 220 CDI, ВАЗ-21074.