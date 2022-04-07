Сколько больных COVID-19 в больницах Азербайджана?

В больницах Азербайджана сократилось число пациентов с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в стационарах на сегодня продолжается лечение 50 пациентов в активной фазе COVID-19.

"Их состояние стабилизируется, и скоро они будут выписаны", - сказал Гурбанов.