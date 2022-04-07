https://news.day.az/society/1451056.html Сколько больных COVID-19 в больницах Азербайджана? - Официальный ответ
Сколько больных COVID-19 в больницах Азербайджана? - Официальный ответ
В больницах Азербайджана сократилось число пациентов с коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.
По его словам, в стационарах на сегодня продолжается лечение 50 пациентов в активной фазе COVID-19.
"Их состояние стабилизируется, и скоро они будут выписаны", - сказал Гурбанов.
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