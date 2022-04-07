В Пираллахи найден артиллерийский снаряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на горячую линию "112" министерства поступила информация об обнаружении боеприпаса в Пираллахинском районе столицы.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После того как на территорию был ограничен доступ посторонних лиц специалисты министерства обнаружили один 100-мм артиллерийский снаряд ОФ-32.

Взрывоопасный предмет был изъят и вывезен с территории для обезвреживания. При дополнительном исследовании территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.