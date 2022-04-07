https://news.day.az/society/1451064.html Азербайджан достиг высоких результатов в процессе вакцинации - глава представительства ЕС
Азербайджан достиг высоких результатов в процессе вакцинации - глава представительства ЕС
Азербайджан в процессе вакцинации от коронавируса достиг высоких результатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.
По его словам, Азербайджан в целом добился больших успехов в борьбе с пандемией COVID-19.
"Оборудование, поставляемое Европейским союзом в Азербайджан, способствует этим достижениям. ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану", - сказал Михалко.
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