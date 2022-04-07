Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 15-20, в Баку ночью - 7-9, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, в горах - снег, ночью и утром местами прогнозируется туман, порывистый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 20-25, в горах ночью - 0-5, днем - 9-14 градусов тепла.