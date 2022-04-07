Кадры поисков Мерлин ее подругой Айсель при пожаре в ночном клубе

Как сообщалось, модель Тарана Рзаева (Мерлин) оказалась среди пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего в клубе "Location" 3 апреля.

Как передает Day.Az, модель, известная как Мерлин, в настоящее время находится на лечении в больнице. Она опубликовала кадры взрыва.

Т.Рзаева поделилась кадрами, как блогер Айсель Шукурова кричала и искала ее. "Каждый раз, когда я смотрю это видео, мое сердце разрывается. Она не думает о себе в тот момент, а ищет меня", - сказала модель.

Отметим, что бывший муж Айсель Огтай Ахмедов рассказал, что блогерша сначала вышла невредимой при взрыве, а ожоги получила, когда вернулась в горящий клуб искать Мерлин.