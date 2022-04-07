В Баку асфальтировали дорогу необычным образом

В жилом массиве "20-й участок" в Сабаильском районе Баку асфальтировали дорогу, обойдя припаркованный у ее края автомобиль.

В результате участок дороги, занятый под парковку, остался незаасфальтированным.

Снимок с ремонтом вызвали обсуждения в соцсетях.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Oxu.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что вопрос будет решен сегодня.

"Когда на участке укладывали асфальт, машина находилась там. Данная ситуация возникла из-за того, что не нашли владельца транспортного средства. А без него мы не имеем права менять местоположение автомобиля", - сказал он.