Рост заболеваемости COVID-19 в Китае не представляет угрозы для Азербайджана.

Об этом сказал Trend азербайджанский гепатолог-инфекционист Мардан Алиев, комментируя информацию о том, что за последние сутки в Китае зарегистрировано 23 107 случаев заражения коронавирусом, передает Day.Az.

"Основной причиной роста заболеваемости коронавирусом в Китае является отсутствие массового иммунитета. Когда коронавирус только начал распространяться в Китае, там начали вводить ограничения. Поэтому большую часть населения страны удалось защитить от инфицирования. В настоящее время в Китае распространяется штамм коронавируса "омикрон"", - сказал Алиев.

По его словам, в Азербайджане же почти каждый человек был ранее инфицирован или прошел вакцинацию от COVID-19.

"Это способствовало формированию коллективного иммунитета к коронавирусу", - добавил Алиев.