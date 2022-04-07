В Азербайджан пытались незаконно провести медикаменты - ФОТО
В Азербайджане предотвращен сбыт большого количества незаконно ввезенных медикаментов.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службe Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Оперативно-следственного управления Западного территориально-таможенного управления ГТК, на территории города Евлах был остановлен автомобиль марки Hyundai Elantra и доставлен на Евлахский таможенный пост.
При осмотре на задних сиденьях автомобиля в двух картонных коробках были обнаружены различные лекарственные средства: 43 526 таблеток, 80 шприцев, 106 флаконов, 177 жидкостей, 588 ампул, 148 мазей, 464 крема, 135 гелей.
По факту ведется расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре