Наша главная цель - интеграция молодежи в деловую среду.

Об этом сказал Trend в четверг председатель молодежной структуры Ассоциации "MÜSİAD Азербайджан" Турал Сулейманлы, передает Day.Az.

Отметим, что "MÜSİAD Азербайджан" - азербайджанское отделение Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD).

По словам Сулейманлы, в связи с этим организация, председателем которой он является, реализует различные программы.

"В Азербайджане созданы все условия для эффективного проведения досуга молодежи. Мы в свою очередь также работаем над тем, чтобы внести свой вклад в эту деятельность", - сказал он.

Сулейманлы отметил, что для интеграции молодых людей в деловую среду им обязательно нужен практический опыт.

"Для этого мы регулярно организуем встречи молодежи с бизнесменами, которые являются членами нашей структуры", - добавил он.

По его словам, одна из таких встреч, посвященных интеграции молодежи в деловую среду, была проведена 29 марта этого года в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

"Мероприятие было организовано молодежной "MÜSİAD Азербайджан", студенческим профсоюзом UNEC и образовательным центром "UNEC Ömürboyu", - сказал Сулейманлы.

Он отметил, что на этом мероприятии декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор, доктор Мехмет Юдже рассказал участникам встречи, в частности студентам, о своем опыте в сфере образования и карьеры, а также поделился мнением о том, как сделать правильный выбор в карьере.

Сулейманлы добавил, что организация таких встреч будет продолжена.