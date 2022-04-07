В Гяндже задержан автохулиган - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции ГУП города Гянджи задержали водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения (ПДД).
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель города Закир Маилов на своем автомобиле ВАЗ грубо нарушил ПДД и общественный порядок, совершив хулиганство, чем вызвал недовольство граждан.
Составленные в его отношении протоколы были направлены для рассмотрения в суд.
Решением суда З.Маилов был на год лишен водительских прав и оштрафован на 500 манатов.
Кроме того, выяснилось, что владелец автомобиля ВАЗ незаконно изменил конструкцию транспортного средства, в связи с чем в его отношении был составлен административный протокол.
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