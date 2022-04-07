Задержан мужчина, избивший сотрудника «Азеригаз»

5 апреля около 16.30 житель Баку Агамирза Велиев, работавший слесарем производственного объединения "Азеригаз", обратился в 20-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции по поводу избиения.

Как рассказал Day.Az инспектор пресс-службы МВД, майор Анар Гафаров, А.Велиев пришел в один из домов на улице 3-я Алатава в Насиминском районе Баку и сообщил хозяину о необходимости заменить газовый счетчик на новый. В качестве причины этого А.Велиев назвал неисправность старого счетчика.

Однако в ходе замены между А.Велиевым и арендодателем дома А.Гусейновым возник конфликт, в ходе которого хозяин дома оскорбил слесаря "Азеригаз", используя нецензурные выражения, а также дважды ударил его головой в лоб. В результате А.Велиев, получивший травму головы, упал.

После инцидента он был доставлен в больницу, а затем отправлен на освидетельствование в полицию для определения тяжести полученных травм.

Избивший А.Велиева А.Гусейнов ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 128 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 263.1 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами) Уголовного кодекса Азербайджана.

Он был задержан Насиминским отделением полиции и передан в Следственное управление. Ему было предъявлено обвинение по статье 221.1 УК (Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к лицам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Наказывается штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года).