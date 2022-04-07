В Баку арестован продающий в интернете наркотики мужчина

В Низаминском районе столицы задержан житель Баку, причастный к торговле наркотиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции, проведенной 25-м отделением полиции Низаминского района Баку был задержан ранее судимый за торговлю наркотиками Турал Керимов. При задержании при нем было обнаружено 500 граммов героина, психотропное вещество метамфетамин и электронные весы.

В своих показаниях Турал Керимов сказал, что в основном продает наркотики через интернет.

Собранные в 25-м отделении полиции материалы о задержанном направлены в следственный отдел Низаминского управления полиции. По решению суда Турал Керимов был заключен под стражу, следствие продолжается.