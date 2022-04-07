В Азербайджане расширены полномочия двух министерств

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об утверждении Устава ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" в установленном законодательством порядке с согласия министерства экономики сможет создавать, реорганизовывать или ликвидировать представительства и филиалы, структуры со статусом юридического лица, находящиеся в его подчинении.

В соответствии с поправками, состав правления ОАО состоит из председателя и двух его заместителей, которые назначаются и освобождаются от должности министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.