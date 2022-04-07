В Азербайджане расширены полномочия двух министерств
Кабинет министров внес изменения в постановление "Об утверждении Устава ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" в установленном законодательством порядке с согласия министерства экономики сможет создавать, реорганизовывать или ликвидировать представительства и филиалы, структуры со статусом юридического лица, находящиеся в его подчинении.
В соответствии с поправками, состав правления ОАО состоит из председателя и двух его заместителей, которые назначаются и освобождаются от должности министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре