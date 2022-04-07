Сколько студентов получили кредит на образование?

Фонд образовательных студенческих кредитов при Министерстве образования обнародовал отчет по выданным кредитам за осенний семестр 2021-2022 учебного года.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, в осеннем семестре на получение студенческих кредитов подали заявки 5678 студентов по всей Республике, из которых 2088 человек не завершили свою регистрацию, а 691 студенту было отказано в выдаче кредита. Таким образом, образовательный студенческий кредит за осенний семестр получили 2899 студента. Из них 1116 человек получили социальный кредит и 1783 - стандартный.

Напомним, что социальные кредиты предоставляются лицам, которые являются членами семей, получающих адресную соцпомощь, лицам с третьей группой инвалидности, тем, кто имеет безработных родителей, или родителей пенсионеров по возрасту и т.д.

Стандартные же студенческие кредиты выдаются в первом семестре первого курса набравшим 300-700 баллов на уровне бакалавриата, 50-100 баллов - на уровне магистратуры, 110-300 баллов - на уровне суббакалавриата, которые платят не менее 20 процентов годовой платы за обучение. В остальные семестры - если успеваемость студента будет составлять не менее 71 балла. Таким образом, образовательный кредит будет также мотивировать студентов относиться к учебе более ответственно.

Из отчета следует, что 85% (2485 человек) из студентов, получивших студенческий кредит учатся на бакалавра, 12,5% (363 человека) - на магистра, 1,8% (51 человек) на ступени суббакалавриата. 91% из всех студентов учатся в азербайджанском, 4,7% в русском и 4,3% - английском секторе.

Интересным фактом является то, что из 2899 студентов, получивших образовательный кредит 55,3% (1603 человека) женского пола и 44,7% (1296 человек) - студенты мужского пола. Еще одним интересным фактом стало и то, что в 96 семьях двое детей-студентов получили одновременно образовательный кредит, а в одной семье кредиты получили сразу 3 студента. 94 человека из них получили социальный кредит и 101 студент - стандартный.

Отметим, что право на получение кредита имеют студенты очного отделения на платной основе на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, среднего специального образования и высшего технического профессионального образования. За получением студенческого образовательного кредита могут обратиться только граждане Азербайджана, обучающиеся в государственных и частных университетах, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства. Студенческие образовательные кредиты будут предоставляться по семестрам. По каждому семестру должна быть подана отдельная заявка.

И так, в осеннем семестре, в общей сложности образовательные кредиты получили студенты 52 вузов и 21 колледжа страны на сумму более 2.243.000 манатов. Если же разделить студентов по вузам, то большинство из получивших кредит оказались студентами Азербайджанского государственного Экономического университета (229 студентов). Им было выдано кредитов на сумму более 200.000 манатов. На втором месте - студенты Бакинского государственного университета (192 студента), которым было выдано кредитов на сумму более 176.000 манатов. Далее следует Гянджинский государственный университет (170 студентов - более 100.000 манатов), Лянкяранский государственный университет (152 студента - около 90.000 манатов), Бакинский бизнес университет (131 студент - более 100.000 манатов), Азербайджанский технический университет (130 студентов - более 100.000 манатов), Сумгайытский государственный университет (117 студентов - более 78.000 манатов) и т.д.

Как оформить студенческий кредит

Студент должен нотариально заверить свое согласие на заключение кредитного договора. Затем, зайдя на портал e-ttkf.edu.az, необходимо заполнить заявку на получение кредита. Желающий получить кредит должен внести личные данные, а также информацию о своём образовании и о родителях. После внесения всех необходимых сведений, учебное заведение одобряет заявку, система определяет право студента на его получение. Студенты, которым отказано в выдаче кредита, могут обратиться за ним вновь, после того как устранят причину отказа. После одобрения на получение кредита сумма перечисляется из банка в учебное заведение..