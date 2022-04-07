В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 166 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 204 человека вылечились, 9 703 скончались, число активных больных - 259.

За прошедшие сутки проведено 4755 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 731315 тестов.