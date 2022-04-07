Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 9497 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 630, вторую дозу получили 760 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 7588, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 232 234 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 523 432, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 329 250, вторую дозу получили 4 830 745 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 131 203, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 232 234 человека.