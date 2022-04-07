В Азербайджане применены санкции в отношении крупного ритейлера техники

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком Азербайджана применила финансовые санкции в отношении ООО "Irshad Electronics".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу, на фоне происходящих в мире процессов наблюдаются изменения цен на непродовольственные товары, в связи с чем Служба продолжает принимать комплексные меры по предотвращению недобросовестной конкуренции.

"Ранее мы направили компаниям, занимающимся продажей мобильных телефонов в Азербайджане, запрос на предоставление ряда документов. В связи с неполучением ответа от ООО "Irshad Electronics", ЗАО "Inteqral", ООО "Soliton LTD" и ООО "ELCORE DISTRIBUTION" в их отношении возбуждены соответствующие дела", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Отметим, что проверки осуществляются в рамках комплексных мер по надзору за соблюдением требований антимонопольного законодательства и недопущению недобросовестной конкуренции.