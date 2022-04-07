В Азербайджане снимают с продажи Kinder Eggs

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к предпринимателям с просьбой убрать Kinder Eggs с продажи.

Об этом Day.Az сообщили в АПБА.

Было отмечено, что в некоторых партиях продукции итальянской компании Ferrero со сроком годности 20 апреля - 21 августа, 11 июля - 7 октября 2022 года была обнаружена сальмонелла.

АПБА призывает компании-импортеры указанных продуктов, срок годности которых составляет 20 апреля - 21 августа, 11 июля - 7 октября 2022 года, без промедления обеспечить отзыв продукции и проинформировать об этом Агентство.

Как ранее собщал Day.Az, компания Ferrero отзывает ряд продукции марки Kinder в разных странах Европы из-за подозрения на сальмонеллу.