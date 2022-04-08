https://news.day.az/society/1451258.html Ограничено водоснабжение одного из районов Баку
Ограничено водоснабжение одного из районов Баку
В связи с аварией на водопроводной линии, проходящей по проспекту Нефтяников в Баку, в центральной части Сабаильского района столицы ограничена подача воды.
Как сообщили в пятницу Day.Az в ОАО "Азерсу", в настоящее время принимаются меры по ликвидации аварии.
ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.
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