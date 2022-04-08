Ограничено водоснабжение одного из районов Баку

В связи с аварией на водопроводной линии, проходящей по проспекту Нефтяников в Баку, в центральной части Сабаильского района столицы ограничена подача воды.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ОАО "Азерсу", в настоящее время принимаются меры по ликвидации аварии.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.