https://news.day.az/society/1451300.html В Азербайджане девятилетняя девочка умерла, отравившись колбасой
В Азербайджане девятилетняя девочка умерла, отравившись колбасой
В Саатлинском районе отравилась малолетняя девочка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, М.Ф. 2013 года рождения была доставлена в больницу с диагнозом отравление. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось, передает Oxu.Az.
По предварительной информации, девочка отравилась колбасой.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре