В Азербайджане девятилетняя девочка умерла, отравившись колбасой

В Саатлинском районе отравилась малолетняя девочка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, М.Ф. 2013 года рождения была доставлена в больницу с диагнозом отравление. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось, передает Oxu.Az.

По предварительной информации, девочка отравилась колбасой.

Ведется расследование.