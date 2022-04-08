https://news.day.az/society/1451304.html Мазахира Панахова уволили из БГУ? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Мазахира Панахова уволили из БГУ? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Информация об освобождении председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахира Панахова от должности заведующего кафедрой общей физики и методики преподавания физики Бакинского государственного университета (БГУ) не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend начальник отдела по связям с общественностью БГУ Кямаля Гулиева.
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