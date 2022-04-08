Бывший заключенный украл 20 велосипедов

Один из жителей Баку обратился в 5-е отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района, сообщив, что у него украли велосипед стоимостью 1200 манатов, который он держал в коридоре здания, где проживал.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан ранее неоднократно судимый Тофиг Мурсалов. Во время расследования было установлено, что он украл в Бинагадинском районе еще 19 велосипедов, принадлежавших гражданам. Несколько из украденных велосипедов он продал в одном из торговых центров столицы.

Собранные материалы были направлены в Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других преступных связей Тофига Мурсалова.