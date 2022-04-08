В ПО «Азеригаз» назвали число новых абонентов

В январе - марте 2022 года Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" обеспечило природным газом 14 738 новых абонентов.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор ПО Руслан Алиев.

Он отметил, что из общего числа новых абонентов 14 тысяч - физические, а 736 - юридические лица.

"Только в марте 2022 года было зарегистрировано 3 646 новых абонентов, из них 3 488 - физические, а 158 - юридические лица", - сказал Алиев.