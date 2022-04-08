Сколько в Азербайджане инвалидов войны обеспечены автомобилями?

В Азербайджане в 2021 году автомобилями были обеспечены 164 инвалида войны, а за все время - более 7 400, и этот процесс продолжается.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.

Он также отметил, что с начала 2022 года 3 200 семей шехидов были обеспечены квартирами и частными домами, а за все время - более 12 500.