https://news.day.az/society/1451378.html Сколько граждан Азербайджана репатриированы из Ирака и Сирии?
Сколько граждан Азербайджана репатриированы из Ирака и Сирии?
С 2018 года из Ирака и Сирии в Азербайджан было репатриировано 365 азербайджанских граждан.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.
По его словам, из общего числа репатриированных 345 составляют дети, а 20 - женщины.
"После того, как они вернулись в свои семьи, с ними продолжается работа по интеграции в общество", - сказал Агаев.
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