Сколько граждан Азербайджана репатриированы из Ирака и Сирии?

С 2018 года из Ирака и Сирии в Азербайджан было репатриировано 365 азербайджанских граждан.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.

По его словам, из общего числа репатриированных 345 составляют дети, а 20 - женщины.

"После того, как они вернулись в свои семьи, с ними продолжается работа по интеграции в общество", - сказал Агаев.