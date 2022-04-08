Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили Day.Az в министерстве, к апрельской пенсии добавлена предусмотренная на второй квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.

Граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.