Армяне заживо сожгли женщину на моих глазах

Невозможно забыть зверства, совершенные армянами в Агдабане, несмотря на то, что с тех пор прошло 30 лет.

Об этом сказала Trend жительница села Агдабан Кяльбаджарского района Гаранфиль Багирова, передает Day.Az.

"Это был ужасный день. Армяне открыли огонь по жителям села, убивая каждого встречного. Это был настолько ужасный день, что мать, убегая, оставила своего ребенка. В числе моих близких родственников были убитые и раненые. Один мой близкий родственник был сожжен заживо в своем доме. В нашем селе жила женщина по имени Фатма, которая совершала намаз и соблюдала пост. Она с Кораном в руках попыталась помешать действиям армян. Армяне сожгли ее на месте. К счастью, мы вернулись на наши земли, освобожденные после 30 лет оккупации. Поэтому я благодарю нашу армию и Президента Ильхама Алиева", - сказала Багирова.

Отметим, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армяне устроили резню в селе Агдабан Кяльбаджарского района. Село, состоящее из 130 домов, было полностью сожжено армянами, 779 мирных жителей были подвергнуты пыткам. Во время трагедии были убиты 33 жителя села, заживо сожжены восемь стариков старше 90 лет, двое несовершеннолетних, семь женщин, два человека пропали без вести. 12 человек получили тяжелые ранения.