Изменится ли стоимость проезда на общественном транспорте?

В Баку распространилась информация о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Как передает Day.Az, утверждается, что работающие в Баку пассажирские транспортные компании обратились в Тарифный совет. Обращалось ли Бакинское транспортное агентство (БТА) в Тарифный совет по поводу повышения цен? Поднимутся ли цены за проезд на автобусе?

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев подтвердил Day.Az информацию о том, что пассажирские транспортные компании обратились в Тарифный совет: "Повышение тарифов не входит в компетенцию БТА. Бакинское транспортное агентство даже не обращалось в Тарифный совет с таким вопросом. Это обращение было сделано транспортными компаниями".