Новшество в бакинском метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" планирует установить барьеры безопасности на платформах станций метро "фиолетовой" линии.

Об этом сказал в интервью Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, поезда нового поколения имеют соответствующую инфраструктуру для барьеров безопасности.

"Установка барьеров безопасности на "красной" и "зеленой" линиях не планировалась, так как поезда старого поколения не имеют соответствующей инфраструктуры. Их планируется установить на станциях "фиолетовой" линии, строительство которой в настоящее время продолжается.

В то же время был изучен вопрос установки барьера безопасности на платформах станции "28 Мая". Установлено, что для этого необходимо дополнительно укрепить ее фундамент. То есть на этой станции также можно установить барьер безопасности", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы сообщил, что установка барьеров безопасности на платформах станций "красной" и "зеленой" линий займет много времени и потребует больших средств.