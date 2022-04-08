В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 188 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 252 человека вылечились, 9703 скончались, число активных больных - 233.

За прошедшие сутки проведено 3867 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 735 182 теста.