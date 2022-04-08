Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 588 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 629, вторую дозу получили 717, бустерную дозу - 6 744 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 498 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 532 020, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 329 879, вторую дозу получили 4 831 462, бустерную дозу - 3 137 947 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 232 732 человека.