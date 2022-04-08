Госслужба обратилась к владельцам ресторанов и домов торжеств

В ходе мониторингов, проводимых сотрудниками Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в домах торжеств, ресторанах и на объектах общепита, на ряде этих объектов было выявлено неудовлетворительное состояние газопылеосадительного оборудования.

Об этом сказал Trend начальник Госслужбы экологической безопасности Хикмет Ализаде, передает Day.Az.

По его словам, несмотря на то, что во многих подобных заведениях установлено очистное оборудование, они периодически выбрасывают в воздух газообразные отходы сверхнормы, что вызывает обоснованное недовольство населения.

"Владельцы многих домов торжеств, ресторанов и объектов общепита должны воспользоваться приостановкой работы в связи с началом месяца Рамазан и принять необходимые меры для технического обслуживания оборудования и своевременной очистки фильтров", - сказал Ализаде.