ВБ представил предложения по развитию цифрового здравоохранения в Азербайджане

В рамках сотрудничества между правительством Азербайджана и Группой Всемирного банка (ВБ) сегодня в министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Группы программы ВБ по развитию человеческих ресурсов по Южному Кавказу Ахметом Левентом Йенером.

Как сообщили Day.Az в минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул на встрече, что совершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для Азербайджана.

По его словам, сотрудничество со Всемирным банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения в Азербайджане передового международного опыта. Учитывая это, минздрав заинтересован в расширении сотрудничества с ВБ в этой области.

На встрече были представлены предложения ВБ по развитию цифрового здравоохранения в стране в рамках проекта "Оценка экосистемы цифрового здравоохранения в Азербайджане: подготовка Национальной информационной стратегии по здравоохранению Азербайджана на 2022-2026 годы".