https://news.day.az/society/1451542.html Ряд районных больниц Азербайджана перешел на обычный режим работы
Ряд районных больниц Азербайджана перешел на обычный режим работы
В связи со снижением числа пациентов в активной фазе заболеваемости COVID-19 центральные районные больницы Масаллинского и Сабирабадского районов перешли на обычный режим работы.
Об этом Trend сообщили в пятницу в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.
Напомним, что в рамках мер по борьбе с COVID-19 направление деятельности подведомственных медучреждений TƏBIB, а также больниц модульного типа регулируется в соответствии с ситуацией по количеству активных больных коронавирусом.
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