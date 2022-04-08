Ряд районных больниц Азербайджана перешел на обычный режим работы

В связи со снижением числа пациентов в активной фазе заболеваемости COVID-19 центральные районные больницы Масаллинского и Сабирабадского районов перешли на обычный режим работы.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с COVID-19 направление деятельности подведомственных медучреждений TƏBIB, а также больниц модульного типа регулируется в соответствии с ситуацией по количеству активных больных коронавирусом.