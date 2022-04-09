Скончался еще один пострадвший при взрыве в бакинском ночном клубе
В Баку скончался Гюльбала Абдуллаева, получивший травмы при взрыве в ночном клубе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы TƏBIB Замира Адилова, в подведомственных учреждениях в настоящее время нет пострадавших при взрыве на объекте в Сабаильском районе.
Несколько дней назад по просьбе родственников пострадавшие были переведены в частные медицинские учреждения.
Гюльбала Абдуллаев скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое.
Напомним, 3 апреля в результате взрыва в ночном клубе погибли 3 человека, 36 получили ранения. Кроме того, повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта.
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