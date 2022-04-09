https://news.day.az/society/1451577.html Скончался известный азербайджанский историк
Скончался известный азербайджанский историк
Азербайджанская наука понесла тяжелую утрату.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером в возрасте 94 лет скончался историк-этнограф, доктор исторических наук, профессор, действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, заведующий отделом исторической этнографии Института археологии и этнографии НАНА, заместитель академика-секретаря отделения гуманитарных и общественных наук НАНА, член ПЕА, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I созыва, лауреат орденов "Шохрат" и "Шараф" Теймур Буньядов.
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