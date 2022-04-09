https://news.day.az/society/1451636.html В Азербайджане отменяется масочный режим? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане отменяется масочный режим? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал вопрос возможной отмены масочного режима, передает Day.Az.
По его словам, в Азербайджане резко снижается уровень инфицирования и число ежедневных госпитализаций с коронавирусом.
"С учетом этого данный вопрос рассматривается. Вероятно, будут приняты определенные решения. Призываю наших граждан к терпению. Необходимо дождаться официального решения Оперативного штаба при Кабмине", - сказал Мусаев.
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