В Азербайджане отменяется масочный режим?

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал вопрос возможной отмены масочного режима, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане резко снижается уровень инфицирования и число ежедневных госпитализаций с коронавирусом.

"С учетом этого данный вопрос рассматривается. Вероятно, будут приняты определенные решения. Призываю наших граждан к терпению. Необходимо дождаться официального решения Оперативного штаба при Кабмине", - сказал Мусаев.