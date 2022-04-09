В Азербайджане Turkovac будет вводиться в качестве бустерной дозы

Участникам третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса Turkovac она будет вводиться в качестве бустерной дозы.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он напомнил, что в настоящее время в Азербайджане проходит третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса Turkovac.

"В соответствии с достигнутой договоренностью клинические испытания препарата организованы в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi. Итоги тестирования будут предоставлены Турции. После этого будет сделано заявление для общественности", - сказал Мусаев.

Министр напомнил, что Азербайджан стал одной из первых стран мира, начавших кампанию по вакцинации населения от COVID-19 в период пандемии.

"В Азербайджане обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса как граждан страны, так и иностранцам", - добавил Мусаев.