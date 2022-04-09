В Исмаиллы сошел оползень

В Исмаиллинском районе Азербайджана сошел оползень.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, инидент был зарегистрирован на территории поселка Лагич в районе хребта Нийалдаг, через который проходит автомобильная дорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы.

Выпавшие за последний месяц осадки привели к тому, что груда камней и грунта перекрыла движение на дороге.

В связи с тем, что движение на дороге перекрыто больше часа, приостановлен въезд-выезд автотранспортных средств в села Лагич, Сардахар, Мюдрюсе, Ахан, Буровдал, Ваша, Юхары Зарнава, Намазгях, Гюйюм.

Для расчистки дороги на территорию прибыла техника.

По сообщению Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) дорога в Исмаиллы, которая была закрыта из-за схода оползня, разблокирована.

"В настоящее время на территории наблюдается сильный ветер. Учитывая, что это может привести к падению мелких камней на дорогу, во избежание каких-либо проблем район находится под наблюдением бригады спецтехников агентства", - говорится в заявлении ГААДА.