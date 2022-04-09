Ученик средней школы №4 села Масазыр Абшеронского района, решив незаметно сбежать с уроков, спрыгнул со второго этажа. В результате неудачного падения он получил травмы.

Узнав о происшествии, учителя немедленно доставили десятиклассника в Центральную районную больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на xəzər xəbər, начальник отдела по связям с общественностью районного отдела образования Айсель Таирова, инцидент произошел около 12:00. В больнице школьнику была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен для продолжения лечения в домашних условиях.

В учебном заведении сообщили, что усилили контроль, чтобы ученики не уклонялись от занятий.

По данному факту ведется расследование.