https://news.day.az/society/1451688.html Теймур Мусаев о работах в сфере посмертного донорства
Теймур Мусаев о работах в сфере посмертного донорства
В Азербайджане проводится достаточно обширная работа, связанная с посмертным донорством, организуются тренинги, утверждаются критерии смерти мозга.
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, для специалистов в этой сфере проводятся специальные тренинги.
"Верим, что в ближайшее время координационный центр приступит к работе в соответствии с международными стандартами. В нашем обществе этот процесс будет осуществляться абсолютно прозрачно, как и в других ведущих странах", - сказал Мусаев.
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