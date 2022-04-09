Теймур Мусаев о работах в сфере посмертного донорства

В Азербайджане проводится достаточно обширная работа, связанная с посмертным донорством, организуются тренинги, утверждаются критерии смерти мозга.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, для специалистов в этой сфере проводятся специальные тренинги.

"Верим, что в ближайшее время координационный центр приступит к работе в соответствии с международными стандартами. В нашем обществе этот процесс будет осуществляться абсолютно прозрачно, как и в других ведущих странах", - сказал Мусаев.